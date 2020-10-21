اختتام مشروع تمكين لتأهيل الشباب لسوق العمل بتنمية الرحاب بالطائف

دوت الخليج – الطائف: هدى العبدالله

أقيم بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الاهليه بالرحاب والقرى المجاوره لها مساء أمس الاثنين فعالية اختتام مشروع تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل٢٠٢٠م.

على شرف رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعيه ببنك الجزيره سعادة الدكتور : فهد بن علي العليان .

وقد تضمن المشروع تأهيل الشباب والفتيات في مجالات التصاميم بالفوتوشوب والموشن جرافيك وصيانة وبرمجة الجوال وفن التجميل، بدعم حصري من بنك الجزيره.

وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنه الاستاذ : محمد النفيعي في كلمته إلى أهمية هذا البرنامج الذي يتيح الفرصة للشباب والفتيات بأن ينخرطوا في سوق العمل بعد اكتساب كل هذه المعارف والمهارات التدريبية كلا حسب تخصصه.

حيث استطاع المشروع تأهيل 101 شاب وشابة وقال إن الهدف الأساسي للبرنامج هو تمكين هؤلاء المتدربين من خلال تأهيلهم وتدريبيهم في افتتاح مشاريعهم الخاصة وتمكنهم في سوق العمل وقد هنأ رئيس مجلس ادارة اللجنه المتدربين الذين افتتحوا مشاريعهم في مسار صيانة الجوالات متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العمليه وأن يكونوا منتجين فاعلين في رفعة هذا الوطن..

كما خص بالشكر بنك الجزيره ممثلةً في المسؤوليه الاجتماعيه دعمهم السخي واللامحدود في دعم مثل هذه المشاريع والبرامج.

من جانبه أثنى رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعيه ببنك الجزيره الدكتور فهد العليان بدور لجنة التنمية الاجتماعيه بالرحاب على جهودهم في إنجاح هذا المشروع ومتابعتهم الحثيثة في مساهمتهم على تطوير الشباب وتدريبهم وأضاف أننا حريصون على دعم هذه المشاريع النوعيه مما يكون لها أثر على شباب هذا الوطن .

في ختام الحفل تم تكريم بنك الجزيره على دعمهم والمتطوعين وتسليم الشهادات للمتدربين في مشروع تمكين.