نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض تبدأ من 4000 الآف ريال بدون تحويل الراتب للمواطن والمقيم والمتقاعد والعسكري بالمملكة من شركة اكسترا Extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب هي أحد أنواع القروض التي توفرها شركة تسهيل اكسترا للتمويل المالي، حيث تعد شركة تسهيل شركة لتمويل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية لها دور بارز في تحقيق النمو الاقتصادي والوقوف بجوار مواطني المملكة ومقيميها، حيث تقدم شركة اكسترا بعض المبالغ التمويلية البسيطة والمتوسطة وحتي مبلغ 30.000 ألف ريال سعودي وذلك وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وتقدم شركة اكسترا التمويل الشخصي مع منح سماح لجميع العملاء بسداد قيمة التمويل الشخصي حتي عامان من بداية الحصول عليه، وتهتم شركة اكسترا بتقديم أفضل التمويلات ليس لفئة محددة بل يتم تقديمه لجميع المواطنين والوافدين والعسكريين والمتقاعدين أيضاً، وتتميز إجراءات التمويل من شركة تسهيل بالسهولة والسرعة في تحويل مبالغ التمويل إلى جميع العملاء، وسوف نوضح لكم مميزات التمويل الشخصي والحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من شركة اكسترا للمواطن السعودي والمقيم والعسكري والمتقاعد.

شروط التقديم علي تمويل شخصي للأفراد بالقطاع الحكومي أو الخاص

قروض بدون تحويل الراتب يتم توفيرها من خلال برنامج يتراوح فيه التمويل للأفراد من مبلغ 4 الآف ريال وحتي 30 ألف ريال سعودي كحد أقصي لجميع مبالغ التمويل الشخصي من اكسترا، كما يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 5000 الآف ريال، وان يكون عمر العميل ما بين 25 عام وحتي 60 عام فقط.

يجب أن لا يقل الراتب الشخصي عن 12000 ألف ريال وأن يكون عمر العميل ما بين 21 عام وحتي 25 عام فقط، ألا تقل مدة العمل للمواطن السعودي عن 3 شهور فقط، وأن لا تقل فترة العمل للعميل الوافد عن سنة، مع التزام العميل بسداد قيمة الأقساط المالية الخاصة بكل تمويل المحددة في المواعيد التي يتم ترتيبها مع شركة اكسترا.

شروط التقديم علي تمويل شخصي للأفراد المتقاعدين بالمملكة

يتراوح تمويل المتقاعدين من مبلغ 4 الآف ريال كحد أدني، وحتي 30 ألف ريال كحد أقصي لجميع مبالغ التمويل الشخصي من اكسترا، كما يجب أن لا يقل راتب المتقاعد عن مبلغ 5 الآف ريال سعودي، وهذا خاص للأفراد المتقاعدين بالمملكة أو بالأفراد الموشكين علي التقاعد.

يجب ألا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام فقط حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل الشخصي من اكسترا، وأن يكون المتقاعد له اشتراك بالمؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

شروط التقديم علي تمويل شخصي للأفراد العسكريين بالمملكة

التمويل الخاص بالأفراد العسكريين يكون من مبلغ 4000 الآف ريال كحد أدني، وحتي 12 ألف ريال فقط كحد أقصي لجميع مبالغ التمويل الشخصي من اكسترا، كما يجب ألا يقل الدخل الشهري للعسكريين عن 10 ألف ريال سعودي حتي يتم صرف التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

ويجب أن يكون عمر العميل العسكري من 25 عام وحتي 50 عام فقط حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل الشخصي، بالإضافة إلى قضاء فترة 3 شهور بجهة العمل.

طريقة التقديم علي تمويل من شركة اكسترا للتمويل المالي

يستطيع أي عميل أن يقوم بطلب التمويل الشخصي من شركة اكسترا بأي مبلغ من المبالغ المتاحة والحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من خلال الرابط القادم: اكسترا، ويعد هذا الرابط هو الموقع الرسمي الذي من خلاله يستطيع أي عميل أو متقاعد أو عسكري أن يقوم بطلب التمويل الشخصي الذي يرغب به وتحديد المبلغ الذي يرغب العميل في الحصول عليه.