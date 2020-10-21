نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سامبا و أقوي العروض المتنوعة للتمويل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك سامبا يقدم مجموعة متنوعة من العروض للتمويل الشخصي الذي يتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية ،ويقدم البنك تلك العروض من أجل تلبية رغبات العملاء سواء من أجل تجديد المنزل أو شراء سيارة أو لدفع رسوم تعليمية أو لقضاء أجازة .

بنك سامبا للمواطنين السعوديين

شروط القرض للعاملين في الجهات الحكومية

الحد الأعلى للقرض هو 1.5000.00 ريال أن يكون مواطن سعودي يبلغ من العمر 18 عام أو أكر أن يكون دخله الشهري 2500 حد أدني أن يكون قد أدي علي الأقل شهر

شروط القرض للعاملين في القطاع الخاص

الحد الأعلى للقرض هو 1.5000.00 ريال أن يكون مواطن سعودي يبلغ من العمر 21 عام كحد أدني أن يكون دخله الشهري 3500 ريال سعودي حد أدني أن يكون قد أدي علي الأقل 3 أشهر

بنك سامبا وقروض للمقيمين في المملكة

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية أن يحصلوا علي قرض تمويل شخصي لكي يلبوا احتياجتهم

شروط القرض للمقيمين مع مستحقات نهاية الخدمة

أن يكون الحد الأعلى للتمويل 750.000ريال أن يبلغ من العمر 21 عام علي الأقل أن يكون الدخل الشهري 5000 ريال علي الأقل أن تكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن عام أن يكون العمل معتمد من سامبا

شروط القرض للمقيمين بدون مستحقات في نهاية الخدمة

أن يكون الحد الأعلى للتمويل 300.000 ريال أن يبلغ من العمر 23 عام علي الأقل أن تكون مدة خدمة العمل عام علي الأقل أن يكون العمل معتمد من جهة سامبا

بنك سامبا وعروض للقادمين الجدد

يقدم بنك سامبا قرض تمويلي للقادمين الجدد من أجل تجهيز مسكنهم عن الوصول للملكة ويقدم لهم المساعدة من أجل تلبية التزاماتهم المالية

الشروط

أن يكون عمر المقترض 23 عام علي الأقل الحد الأعلى للتمويل 200.000 ريال أن تكون مدة الخدمة في العمل شهر علي الأقل العمل في مكان معتمد لدي سامبا

قروض للمتقاعدين

يقدم البنك قروض للمتقاعدين ليساعدوهم علي تحقيق أحلامهم بعد التقاعد

الشروط