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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سامبا و أقوي العروض المتنوعة للتمويل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بنك سامبا يقدم مجموعة متنوعة من العروض للتمويل الشخصي الذي يتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية ،ويقدم البنك تلك العروض من أجل تلبية رغبات العملاء سواء من أجل تجديد المنزل أو شراء سيارة أو لدفع رسوم تعليمية أو لقضاء أجازة .
بنك سامبا للمواطنين السعوديين
شروط القرض للعاملين في الجهات الحكومية
- الحد الأعلى للقرض هو 1.5000.00 ريال
- أن يكون مواطن سعودي
- يبلغ من العمر 18 عام أو أكر
- أن يكون دخله الشهري 2500 حد أدني
- أن يكون قد أدي علي الأقل شهر
شروط القرض للعاملين في القطاع الخاص
- الحد الأعلى للقرض هو 1.5000.00 ريال
- أن يكون مواطن سعودي
- يبلغ من العمر 21 عام كحد أدني
- أن يكون دخله الشهري 3500 ريال سعودي حد أدني
- أن يكون قد أدي علي الأقل 3 أشهر
بنك سامبا وقروض للمقيمين في المملكة
يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية أن يحصلوا علي قرض تمويل شخصي لكي يلبوا احتياجتهم
شروط القرض للمقيمين مع مستحقات نهاية الخدمة
- أن يكون الحد الأعلى للتمويل 750.000ريال
- أن يبلغ من العمر 21 عام علي الأقل
- أن يكون الدخل الشهري 5000 ريال علي الأقل
- أن تكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن عام
- أن يكون العمل معتمد من سامبا
شروط القرض للمقيمين بدون مستحقات في نهاية الخدمة
- أن يكون الحد الأعلى للتمويل 300.000 ريال
- أن يبلغ من العمر 23 عام علي الأقل
- أن تكون مدة خدمة العمل عام علي الأقل
- أن يكون العمل معتمد من جهة سامبا
بنك سامبا وعروض للقادمين الجدد
يقدم بنك سامبا قرض تمويلي للقادمين الجدد من أجل تجهيز مسكنهم عن الوصول للملكة ويقدم لهم المساعدة من أجل تلبية التزاماتهم المالية
الشروط
- أن يكون عمر المقترض 23 عام علي الأقل
- الحد الأعلى للتمويل 200.000 ريال
- أن تكون مدة الخدمة في العمل شهر علي الأقل
- العمل في مكان معتمد لدي سامبا
قروض للمتقاعدين
يقدم البنك قروض للمتقاعدين ليساعدوهم علي تحقيق أحلامهم بعد التقاعد
الشروط
- أن يكون المبلغ المقدم 500.000 كحد أقصى
- أن يكون عمر المقترض 40 عام علي الأقل
- أن يكون مشتركا في برنامج التقاعد
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