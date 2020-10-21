مركز النخيل والتمور ومبادرة “لنجعلها خضراء” برعاية “لولو مول” بالأحساء ..

الأحساء – جاسم العبود

شارك مركز النخيل والتمور بالأحساء وبرعاية من “لولو مول الأحساء” في الحملة والمبادرة الوطنية “لنجعلها خضراء” التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، بحضور مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس “خالد بن سعد الحسيني” ومدير عام “لولو مول الأحساء” الأستاذ ناصف، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وأفاد المهندس “الحسيني” لصحفية “دوت الخليج” بأن مشاركة مركز النخيل والتمور بالأحساء بزراعة عدد من فسائل النخيل، تأتي ضمن حملة “لنجعلها خضراء” التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، والمستمرة على مستوى كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية إلى شهر أبريل 2021، والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وشكر “الحسيني” الشريك الاستراتيجي مجمع “لولو مول الأحساء” على تعاونه في هذه المبادرة، الهادفة إلى زيادة رقعة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتأهيل مواقع الغطاء النباتي بالمنطقة الشرقية، كما شكر جميع المشاركين من إعلاميين وحضور على دعمهم هذه المبادرة.

الجدير بالذكر بأن مبادرة “لنجعلها خضراء” تأتي بعد أيام من إعلان تسجيل واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل في العالم في موسوعة “غينيس” العالمية للأرقام القياسية.