نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال فئة كبيرة من المقيمين بالمملكة والراغبين في الحصول علي مبالغ مالية لإنهاء التزاماتهم من شراء منازل أو سيارات أو أي التزامات أخري , حيث يتواجد بالمملكة العربية السعودية العديد من البنوك المختلفة والتي تتواجد بكافة أنحاء المملكة, حيث تقدم العديد من المنتجات التمويلية وقروض شخصية مختلفة وسط العديد من المميزات المختلفة التي تتناسب الفئات والطبقات المختلفة المقيمة بالمملكة. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل كيفية الحصول علي قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية وكذلك الشروط العامة للحصول علي هذا النوع من القروض مع ذكر الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي قرض شخصي بدون كفيل بالتقسيط خلال هذا المقال.

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي القرض الشخصي بالتقسيط بدون كفيل كأحد المنتجات التمويلية الهامة والتي لها العديد من المميزات المختلفة حيث لم يكن هذا هو المنتج الوحيد حيث قام مصرف الراجحي بتقديم القرض المؤجل الجسر كأحد التمويلات الهامة للعملاء الراغبين في الحصول علي قرض شخصي جديد أثناء القرض الحالي لهم وللحصول علي القرض الشخصي بالتقسيط بدون كفيل من مصرف الراجحي يجب القيام بإتباع الآتي:

تواجد بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية.

القيام بتوفير كسف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 3 أشهر سابقة لتاريخ تقديم الطلب.

وجود ملاءة مالية بالحساب البنكي.

ضرورة وجود صندوق بريدي إلي جانب رمز بريدي للعميل الراغب في الحصول علي قرض شخصي بدون كفيل كشرط أساسي.

قيام العميل بتقديم طلب للحصول علي القرض من جهة العمل.

تقديم بيان بالراتب الشهري للعميل معتمد من جهة العمل.

تقديم مستند إثبات للعنوان الحالي للعميل مثل صورة عقد التمليك أو إيصال غاز أو مياه أو كهرباء.

قيام العميل بتحويل الراتب إلي مصرف الراجحي شرط أساسي للحصول علي قرض شخصي بدون كفيل وبالتقسيط مع تقديم أوراق معتمدة بهذا الشأن.

ضرورة إقامة العميل بالمملكة العربية السعودية.

حيث تسعي دائما البنوك السعودية علي توفير كافة المنتجات التمويلية والقروض الشخصية بدون كفيل وخاصة مصرف الراجحي الذي يعد أحد أهم وأعرق البنوك السعودية.