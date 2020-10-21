نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام راتب التقاعد برقم الهوية المؤسسة العامة للتقاعد 1442 والاستفسار عن رصيد مستفيد وشروط استحقاق المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام راتب التقاعد برقم الهوية والاستفسار عن رصيد مستفيد متقاعد وجدول صرف معاشات المتقاعدين من الأمور التي تهم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة، حيث نجد الكثير ممن عملوا في القطاع الحكومي والعسكري يتساءلون عن خطوات الاستعلام عن معاش التقاعد من خلال الإنترنت، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات لمواطنيها لتوفير الوقت والجهد عليهم من جهة ولتحقيق رؤية المملكة 2030من جهة أخري.

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد خدمة استعلام معاشات المتقاعدين المدنين والعسكريين عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، كما يمكنكم التواصل مع فريق خدمة المستفيدين من خلال البوابة لتقديم الشكاوى والاستفسارات، وطرحت المؤسسة العامة للتقاعد تطبيق إلكتروني مجاني لتقديم كافة الخدمات إلى المشتركين والمستفيدين من المؤسسة، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوي رابط استعلام راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين، وخدمات تطبيق المؤسسة العلمة للتقاعد، وكيفية التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد وخطوات استعلام معاشات المتقاعدين والعسكريين ومواعيد صرف معاشات المتقاعدين ومعاش التأمينات لكل شهر وأرقام التواصل مع فريق خدمة العملاء للمؤسسة العامة للتقاعد وشروط الحصول على معاش التقاعد.

استعلام راتب التقاعد برقم الهوية

توفر المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية خدمات متميزة للمتقاعدين، حيث توفر لهم عدد من الاتفاقات التي يحصل من خلالها المتقاعد على مساكن بأسعار مميزة ومخفضة كما تقدم المؤسسة خدمة التمويل العقاري للمتقاعد الخاصة بالسكن وحاسبة المعاش التقاعدي لاحتساب راتب التقاعد الشهري للمتقاعدين المدنيين والعسكريين أو من يستحقون عنهم من الورثة في حالة الوفاة، وناشدت المؤسسة أصحاب المعاشات بضرورة تحديث بيانات التقاعد عبر البوابة الإلكترونية.

استعلام راتب التقاعد برقم الهوية يتم من خلال الدخول على خدمة حسابي عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد الخدمات الإلكترونية، كما يمكنكم الاستفسار عن رصيد مستفيد للمتقاعد والاستعلام عن التأمين الصحي للمتقاعد.

التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد

يمكن للمتقاعد “المدني – عسكري” التسجيل في البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث توفر البوابة الإلكترونية للمؤسسة من خلال صفحة معاملة في أمور المتقاعدين الخدمات الإلكترونية وتساؤلات واستفسارات المتقاعدين وطلب كشف حساب تقاعدي واستعلام راتب التقاعد برقم الهوية.

الاستعلام عن راتب مستفيد متقاعد

يستطيع الموظف المحال إلى المعاش بعد انتهاء خدمته سواء في المصالح الحكومية أو العسكرية الاستعلام عن معاشات التقاعد، ويسعى الكثير منهم في معرفة كيفية حساب راتب التقاعد الخاص به، من خلال الاستعلام عن رصيد مستفيد راتب التقاعد، وقيمة رواتب المعاشات للمتقاعدين بالمملكة تحددها اللوائح والقوانين حسب ما أقره مكتب العمل السعودي والتأمينات الاجتماعية، كما يمكنكم معرفة مواعيد صرف معاشات التقاعد 2020 الجديدة إلكترونيًا.

معرفة راتب التقاعد للورثة

الاستعلام عن راتب التقاعد1441 يمكن من خلاله معرفة راتب التقاعد للورثة، والمستفيد من هذه الخدمة هو كل شخص له الحق في المعاش لصلة قرابته بصاحب المعاش بعد وفاته، والمستفيد من راتب التقاعد للورثة هم الزوج أو الزوجة، والام والاب والجد والجدة، البنت كذلك يضم كل من الابن والابنة للابن الذي فارق الحياة في حياة صاحب المعاش، ويتم صرف رواتب التقاعد للورثة حسب الضوابط والشروط التي حددتها أنظمة التقاعد، ولكن يجب على المستفيدين من معاشات التقاعد للورثة إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد بوفاة صاحب معاش التقاعد مع تقدين صورة من شهادة الوفاة وصورة من إعلام الوراثة لحصر الورثة وصور الهوية الوطنية للورثة.

المؤسسة العامة للتقاعد

تهدف المؤسسة العامة للتقاعد إلى مساعدة المتقاعدين في حل المشكلات المالية والاقتصادية للمتقاعدين، كما تعمل على توفير مستوي معيشة مناسب للمتقاعد بعد إنهاء خدمته، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين بعد أن قاموا بأداء دورهم طوال سنوات العمل في خدمة البلاد، وتسعي المملكة إلى حفظ حقوق المتقاعدين وحفظ حقوق معاشات المتقاعدين للورثة، حيث توفر المملكة مظلة تأمينية جيدة في ضوء الانظمة واللوائح الجديدة المنظمة لأصحاب المعاشات.

رقم المؤسسة العامة للتقاعد

من هو المتقاعد وما هو راتب التقاعد؟ المتقاعد حسب تعريف المؤسسة العامة للتقاعد هو الموظف ” مدني / عسكري) الذي أنهى فترة خدمته، أما راتب التقاعد هو المعاش الذي خصص له طبقُا لأنظمة وقوانين التقاعد مقابل المدة التي قضاها في الخدمة المدنية أو العسكرية.

تتلقى المؤسسة العامة للتقاعد الاستفسارات والأسئلة على رقم مؤسسة التقاعد المجاني ورقم الهاتف الموحد، حيث يقوم مجموعة من المختصين بالرد على هذه الاستفسارات وفيما يلي عرض لأهم قنوات الإتصال بالمؤسسة العامة للتقاعد:

رقم الهاتف المجاني:٨٨٨٩ ١٢٤ ٨٠٠

رقم الهاتف الموحد: ٩٢٠٠١٤٠٠٠​​​​​​

فاكس: ٠١١٤٠٥٣٦٤٥ – ٠١١٤٠٥٣٩١٨

شروط استحقاق راتب التقاعد 1442

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط محددة لإمكانية صرف راتب التقاعد للمستحقين من المتقاعدين، حيث كشفت المؤسسة عن ضوابط رئيسية لاستحقاق معاش التقاعد، ونستعرض هذه الشروط في النقاط التالية:

يستحق المشترك الحصول على معاش التقاعد إذا حقق مدة أشتراك لا تقل عن 120 شهرا، وتوقف الموظف عن مواصلة أو مزاولة العمل بعد بلوغه لسن الستين عاما أو تجاوز لهذا السن.

وفي وقت سابق يذكر أن المؤسسة حددت الأشخاص الذين يستحقون صرف المعاش بعد وفاة المشترك، ولكن يجب عليهم شروط استحقاق الصرف، والأشخاص هم”الوالد و الولدة، أرملة المشترك، وأرمل المشتركة، جد وجدة المشترك، إخوة وأخوات المشترك، أبناء المشترك المتوفي”.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن مواعيد صرف معاشات التقاعد لعام ١٤٤١، حيث يستعلم أصحاب المعاشات عن تاريخ نزول راتب التقاعد لكل شهر، ومن خلال البيانات الواردة نجد أن معاشات لهذا الشهر سيكون يوم ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ ميلادية الموافق ٦ محرم ١٤٤٢ هجرية، أما معاشات متقاعدي التأمينات سيتم صرفه يوم ١ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية الموافق١٣ محرم ١٤٤٢ هجرية.

تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق تطبيق إلكتروني لكي تتواصل به مع المتقاعدين وكافة المستفيدين من المؤسسة، حيث يتمكن المشترك من خلال هذا التطبيق الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة في أي وقت، يعمل التطبيق الجديد في الهواتف الجوالة على نظامي Android وIOS، وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص المؤسسة العامة للتقاعد في توفير أعلى مستويات التواصل مع كافة المستفيدين، ويمكنكم تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل وأبل ستور.

على الجانب الآخر يقدم التطبيق كافة الخدمات التي تساعد المشتركين في أنهاء المعاملات مع المؤسسة دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات المؤسسة، ومن هذه الخدمات التسجيل في الخدمات الإلكترونية، وحساب المعاش التقاعدي، وتحديث بيانات المشترك، والاستعلام عن حالة المعاش، ومعرفة القائم بالصرف، وعرض مدد الخدمة للمشترك، والاستعلام عن أسماء المستفيدين من المعاش، كما يمكن خلال التطبيق معرفة فروع ومقرات المؤسسة ومعرفة إجمالي معاشات المستفيدين.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

يجري الكثير من المتقاعدين في السعودية استعلامات في محركات البحث المختلفة عن موعد نزول معاش التقاعد كل شهر، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوى موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر، حيث سيتم المعاشات هذا الشهر يوم الأحد الموافق 8 صفر 1442 هجرية 25 أكتوبر ميلادية، ويمكنكم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد التعرف على كل المستجدات حول رواتب التقاعد ونظام التقاعد في السعودية، كما يمكنكم الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر البوابة.