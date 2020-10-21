دوت الخليج : منى هلال – مكة المكرمة في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهات الحكومية ذات العلاقة فعلت هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمكة المكرمة بالتنسيق مع أمانة العاصمة فعاليات حملة ( الصلاة نور ) ،

و التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و ذلك بالإستفادة من الوسائل المتاحة لدى الأمانة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية في الشوارع العامة و الأماكن التي يكثر ارتيادها من فئات المجتمع و غيرها من الوسائل لنشر الرسائل التوعويةو الوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن فضل إقامة الصلاة و عظم قدرها و التحذير من التهاون في أدائها .

من جهة أخرى أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ / فؤاد بن سعود العمري – على أهمية تفعيل حملة ( الصلاة نور ) في جميع الوسائل المتاحة و تفعّيل الشراكات مع الجهات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة ، و الإستفادة فيما هو متاح لتحقيق الأهداف المنشودة .

و تأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين وفقهم الله .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراكة فاعلة بين هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة في تفعّيل حملة ” الصلاة نور “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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