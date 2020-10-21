النائب العام يُخاطب الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة الـ20 غداً

بلادي – الرياض :يخاطب النائب العام الشيخ سعود المعجب يوم غدٍ (الخميس) الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بمجموعة الـ20 والذي يعقد برئاسة المملكة. وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس قد ناقش في اجتماع وزراء مكافحة الفساد في دول المجموعة التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا. واتفق الوزراء على وضع خطوات عملية للحد من مخاطر الفساد في استغلال الميزانيات الضخمة التي خصصتها الدول لتوفير المستلزمات العاجلة لمجابهة الفيروس.

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