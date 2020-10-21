“هيئة النقل” تُعلن عن موعد تقديم خدمات النقل الخاص للشاحنات إلكترونياً

بلادي – الرياض :أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، عن موعد بدء تقديم خدمات النقل الخاص للشاحنات إلكترونياً، وذلك من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020، وذلك من خلال الرابط “naql.pta.gov.sa”، وذلك لتسهيل حصول أصحاب الشاحنات على الخدمة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، بهدف تنظيم النشاط وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والرقابة وإيجاد فرص عمل للشباب.