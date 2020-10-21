الفالح: اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم.. وشفافية الأنظمة تمنح المستثمرين شعوراً بالأمان

بلادي – الرياض :أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم (الأربعاء)، أن اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، حيث إن أكبر حافز لأي اقتصاد في العالم هو قدرته على الثبات والصمود في وجه الصدمات.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة للحكومات في العالم بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة أثبتت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص خلال جائحة كورونا إلا أن اهتمامها بالإنسان يأتي أولاً.

وأضاف الوزير على أهمية دور الحكومات في العالم في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين في العالم وتقديم الدعم اللازم لمواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى أن المملكة تدعم تلك الجهود.

ولفت إلى أن شفافية ووضوح الأنظمة يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان ومن المهم أن يعمل العالم على ضمان ذلك.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية التي تنظمها شبكة فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.