“التجارة”: السجن والإبعاد والغرامة لمقيم استغل زيادة الطلب على المنظفات خلال جائحة كورونا

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم بالسجن والإبعاد والغرامة المالية لمقيم قام بتصنيع المنظفات المغشوشة خلال جائحة كورونا. وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة ستشهر بالمقيم الذي استغل الجائحة، وصدر ضده حكم قضائي بالتشهير. وأضاف أن الحكم تضمن السجن لمدة سنة، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح بعودته للمملكة للعمل إضافة إلى غرامة مالية 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.

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