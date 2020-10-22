وقفات وحقائق طبية

دوت الخليج / سلوى البلادي.

هل تعلم أن كل هذه المعلومات التي ستقرأها الآن هي معلومات طبية لم تكن تعرفها من قبل، لذا هل تعلم أنك ستتفاجأ بالكم الهائل من المعلومات الجديدة والغريبة والمثيرة في كل سطر ستقرأه.

هل تعلم لماذا يشعر الإنسان بالراحة بعد أن يبكي؟!

يعتبر البكاء مسكن طبيعي للألم ومريح للأعصاب والضغط النفسي،

لأن خلال البكاء يفرز الجسم هرمون الإندروفين والذي يعتبر أحد هرمونات السعادة.

هل تعلم لماذا لا نشعر بالألم عند قص الشعر أو الأظافر ؟!

ويرجع السبب في هذا لعدم وجود خلايا عصبية في الأظافر،حيث تتكون الأظافر من مادة الكيراتين، التي تعتبر خلايا “ميتة”، لا تحتوي على نهايات عصبية، والتي تقوم بإرسال الإشارت إلى المخ مما يجعلنا نشعر.

الأمر نفسه موجود في شعر الرأس، حيث أن المخ لا يمكنه الشعور بالألم عند حدوث أي تغيير في الأظافر مثل قصها كذلك بالنسبة للشعر.

هل تعلم أنه يجب أن تنصح المريض الذي يستخدم قطرات العين بضغط على الزاوية بين العين والأنف لمنع تسرب الدواء عبر القنوات الدمعية من الانف إلى البلعوم .

بعض قطرات العيون لها طعم غير مستحب والبعض قد يسبب تخريش في البلعوم والانف .

هل تعلم أن:

فيتامين A مضاد للأكسدة و مفيد للنظر .

فيتامين B2 مفيد للمناعة و إنتاج الطاقة .

فيتامين B6 مفيد للدم وتنظيم الهرمونات .

فيتامين B7 للخلايا والأحماض الأمينية .

فيتامين B9 مهم للحامل و قبل الحمل .

فيتامين B12 مفيد للدماغ و الأعصاب .

فيتامين C لتقوية المناعة ويعزز امتصاص الحديد .

فيتامين D للعظام والصحة النفسية .

فيتامين E مضاد طبيعي للشيخوخة .

فيتامين K لصحة العظام و الدم و القلب.

هل تعلم أن كأس ماء معتدل الحرارة كل يوم على الريق

يعيد نضارة البشرة و يساعد على إنقاص الوزن 20 ٪.

ويؤدي شرب الماء بعد الإستيقاظ مباشرة إلى تنقية القولون ما يسهل عملية امتصاص العناصر الغذائية.

يعزز فقدان الوزن بشكل صحي عندما تشرب الماء في الصباح على الريق، ستتخلص من كل السموم وسيتحسن جهازك الهضمي.

وستكون أقل شعوراً بالجوع ما سيحد من شهيتك، وسيمنع ذلك من زيادة الوزن الناجمة عن الإفراط في الأكل.

هل كنت تعلم عن عملية البلع أثناء النوم:

وأنت نائم ، يتجمع اللعاب في فمك ،و تذهب إشارة إلى

الدماغ ، لقد زاد اللعاب في الفم ، والدماغ يعطي أمراً إلى لسان المزمار ، فيغلق فتحة الهواء ،ويفتح فتحة المريء ،ويسري اللعاب إلى المعدة ،هذا يتم من حين لآخر أثناء النوم.

يتولى الله عن الإنسان في نومه التحكم في عملية البلع من أجله ، ولو تركها له لا اختنق و مات فوراً .

سُبحانك ما عبدناك حق عبادتك.