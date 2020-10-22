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عمر شويل - جدة أسواق عبد الله العثيم، قامت بطرح واحد من عروضها الترويجية الأسبوعية، بتخفيضات هائلة والعروض الترويجية الأسبوعية متاحة حتى يوم 27 أكتوبر الجاري وذلك كما هو معتاد من قبل أسواق عبد الله العثيم، للتخفيف عن المواطن السعودي خاصة مع وجود جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) والتي أدت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد، والتي انعكست بدورها على دخل المواطن السعودي.

بالصور.. العروض الأسبوعية لأسواق عبد الله العثيم حتى 27 أكتوبر 2020:-

تقوم أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية كل أسبوع، بطرح عروضها الترويجية المميزة والتي تتضمن خصومات كبيرة على كافة أنواع السلع لتلبية احتياجات المواطن السعودي وكل المقيمين على أرض المملكة من جميع أنواع السلع وبأسعار مخفضة ومميزة، ويمكن الاطلاع على العرض الترويجي الأسبوعي والمتاح حتى يوم 27 أكتوبر الجاري كما يلي:-

وتعد أسواق عبد الله العثيم من أكبر الأسواق على أرض المملكة العربية السعودية والتي عادة ما تقوم بطرح عروض ترويجية مميزة تتضمن خصومات هائلة على مختلف أنواع السلع، كما أن أسواق عبد الله العثيم دائماً ما تكون متواجدة مع المواطن السعودي وكل المقيمين على ارض المملكة وتشاركهم في الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، وكان أخر تلك المناسبات هو الاحتفال باليوم الوطني حيث قامت أسواق عبد الله العثيم بطرح عروض ترويجية وعمل مهرجانات للاحتفال بذلك اليوم السعيد على قلب كل مواطن ومواطنه في المملكة.

كذلك فإن أسواق عبد الله العثيم عادة ما تقوم بطرح عروض يومية ، ومهرجان الطازج كل يوم اثنين والذي يتضمن أيضاً خصومات كبيرة على مختلف أنواع السلع سواء الغذائية أو الاستهلاكية.

وأسواق عبد الله العثيم تتواجد في كل مكان على أرض المملكة لتكون قريبة من المواطن السعودي وكل المقيمين على أرض المملكة من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية والمعيشية من مختلف أنواع السلع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، كما أن أسواق عبد الله العثيم لا يقتصر وجودها داخل المملكة العربية السعودية بل يمتد وجودها إلى خارج المملكة العربية السعودية، حيث أنها تتواجد في عدد من الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية من خلال الفروع التابعة لها داخل السوق المصري والتي تسهم في توفير احتياجات المواطن المصري.