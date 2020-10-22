نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي طويل الأجل بدون كفيل بفترة سداد 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي طويل الأجل بدون كفيل بفترة سداد 10 سنوات، فذلك التمويل يعتبر من اهم التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية للكثير من العملاء سواء من العملاء داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو العملاء داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويبحث عنه الكثير من المستفيدين خاصةً بعد الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أن ظهر فيرس كورونا “كوفيد19” وانتشر علي نطاق و اسع من العالم وبلاد عديدة بما فيهما المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية، وسبب انتشار ذلك الفيرس العديد من الاحترازات التي تم اتخاذها بالمملكة بأمر ملكي لحماية المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من الوافدين الي أراضي المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخري بغرض العمل أو بغرض الاستقرار، وقد سبب أخذ الاحتياطات من قبل الحكومة السعودية أو الحكومة الأردنية الي تعطل الكثير من المصالح والأعمال في المملكة والنشاطات العديدة مما أدي الي الاضطرار الي عدم مغادرة المنزل واستمرار الشخص فترة من الوقت بدون عمل فأثر تأثيراً سلبياً علي المستوى الاقتصادي للشخص والمجتمع، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن تمويلات شخصية تتناسب مع ظروفهم لمساعدتهم في فتح مشروع يسانده في أمور حياتها ومواجهة متطلباتها، لذا فقد نقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني تمويل شخصي قد يصل الي 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين بالقطاع العام ويصل التمويل الي 25 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص للعملاء في الأردن، حيث يتمكن العميل من التقديم إلكترونياً عبر الإنترنت دون اللجوء الي الذهاب الي البنك، فقد نقدم لكم رابط التقديم للحصول علي تمويل طويل الأجل من مصرف الراجحي الإسلامي. مزايا تمويل شخصي طويل الأجل من مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون كفيل. مطابق لأحكام وقوانين الشريعة الاسلامية. يصل الي 30 ضعف الراتب للعاملين في القطاع العام و 25 للعاملين في القطاع الخاص. تأمين تكافلي مدي الحياة عند التعرض لعجز دائم أو حدوث الوفاة. فترة سداد تصل الي 96 شهراً. الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي طويل الأجل ألا تقل خدمة العمل عن 3 شهور للعاملين في القطاع العام. ألا تقل خدمة العمل عن 6 شهور للعاملين في القطاع الخاص. ألا يوجد للعميل باقي أقساط لبنوك أخري. ألا يقل الراتب الشهري عن 300 دينار للعاملين في القطاع العام، و 400 دينار للعاملين في القطاع الخاص. تختلف شروط القطاع العسكري عن باقي القطاعات ويحددها بنك الراجحي بالأردن. المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي طويل الأجل لابد من تحويل الراتب الشهري. إثبات هوية. كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور. كيفية الحصول علي التمويل الشخصي طويل الأجل قم بالدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي بالمملكة الأردنية الهاشيمية. اختر التقديم علي القرض. تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح. الانتظار حتي يتم الرد بالموافقة أو الرفض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي طويل الأجل بدون كفيل بفترة سداد 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.