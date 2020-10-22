موعد إيداع حساب المواطن 36 نوفمبر 2020..الإستعلام عن نتائج الأهلية

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عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن 36 نوفمبر 2020 الذى ينتظره المواطنين فى المملكة العربية السعودية، حيث يعد صرف دعم حساب المواطن من الأشياء الهامة لمحدودي الدخل والفقراء والمحتاجين والذى يقوم بدوره فى مساندة تلك الأسر فى الأحوال المعيشية ولا سيما فى ظل ارتفاع بعض الأسعار التي نتجت مؤخراً نتيجة بعض الإصلاحات الاقتصادية الذى تتخذها الحكومة السعودية طبقاً إلى الرؤية المستقبلية 2030م، لذا يأتي موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 من أكثر ما يتم البحث عليه من قبل الأسر المستفيدة من الدعم الذى يتم إيداعه في الثلث الأول من كل شهر ميلادي.

موعد إيداع حساب المواطن 36 نوفمبر 2020

طبقاً لما هو متبع من برنامج حساب المواطن عن مواعيد الصرف الجديدة التي حددتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية بعد اخذ الموافقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص يوم محدد لصرف الدفعة الجديدة من برنامج الدعم حساب المواطن، والتى أكدت أن مواعيد الصرف تتم يوم 10 من كل شهر ميلادي وفى حالة تصادف يوم 10 مع يوم جمعة أو عطلة رسمية فى البلاد يتم إيداع تلك المبالغ بعد أو قبل يوم 10 من كل شهر ميلادي بوم واحد.

إيداع حساب المواطن الدفعة 36

طبقاً إلى التوقيت الميلادي فإن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 36 نوفمبر 2020 يتم يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م، طبقا إلى المنطبق عليهم الشروط والمعايير الجديدة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، والتى من أهمها أن يصرف الدعم للمواطنيين السعوديين المتواجدين داخل أراضيها ومحررين لا يوجد منهم متواجد بدور الايواء أو السجون.

التسجيل فى حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن خطوات التسجيل فى برنامج الدعم حساب المواطن، والتى تتم من خلال الدخل إلى موقع حساب المواطن ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة، على نفس الجانب لم يتح برنامج حساب المواطن تسجيل دفعات جدد منذ بدأ التعليق فى نهاية صرف الدفعة الثامنة والعشرون من شهر مارس.

نتائج الأهلية والاستحقاق

اكد برنامج حساب المواطن أن مدة الإعتراض لا يجب أن تزيد عن 90 يوم من نتائج الأهلية، كما أكدت على ضرورة عدم تجاوز تلك المدة الزمنية المحددة.