تمويل شخصي من سلفة 1442 في دقائق بالخطوات والشروط وطرق السداد

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من سلفة ، تحرص مؤسسة النقد العربي السعودية، والمعروفة باسم ساما، على تقديم الدعم المالي الكامل للمستفيدين، من خلال إطلاق منصة سلفة الرسمية، والتي تتخصص في منح التمويل للأفراد، بطريقة سريعة ويسيره، وذلك عبر المنصة الإلكترونية في دقائق معدودة، في حال انطباق شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة عليك.

تمويل شخصي من سلفة

حصلت منصة سلفة على ترخيصها من مؤسسة النقد العربي ساما، وهي منصة مضمونة وآمنة، وتمنح المستفيدين منها، تمويلًا شخصيًا عند الحاجة، بقيمة تتراوح بين ألف ريال سعودي، وحتى 5.000 آلاف ريال سعودي.

وقد يشعر البعض أن هذا التمويل ضئيل للغاية، إلا أنه ذو قيمة؛ خاصة لمن يرغب في الحصول على تمويل لاحتياج طاريء؛ مثل سداد دين أو إصلاح شيء في المركبة، أو الحصول على شيء ما بطريقة عاجلة، دون القيام بالحصول على تمويل من أحد البنوك المعروفة، والاضطرار إلى تحويل الراتب.

شروط الحصول على تمويل سلفة

يجب أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية السعودية. يجب ألا يقل عمر المستفيد، عن ثمانية عشر عامًا. يجب ألا تقل فترة عمل المستفيد، في مكان عمله عن 6 أشهر. يجب ألا يقل راتب المستفيد، عن 3.000 آلاف ريال سعودي شهريًا.

مزايا تمويل منصة سلفة

يحصل المستفيد على التمويل، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب.

يحصل المستفيد على التمويل، فوريًا دون الحاجة للانتظار.

يحصل المستفيد من التمويل، على تسهيلات في فترات السداد بشكل مجدول.

هامش الربح من تمويل سلفة الشخصي، يكاد يكون منعدم مقارنة بالتمويلات الأخرى.

يتفق تمويل سلفة، مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خطوات تقديم طلب تمويل شخصي من سلفة

إذا أردت الحصول على تمويل سلفة الشخصي، يمكنك القيام بذلك من خلال خطوات بسيطة، كما يلي:

أنشيء حسابًا شخصيًا عبر منصة سلفة الرسمية. قم بتعبئة نموذج التمويل الموجود على المنصة. ارفع الأوراق الرسمية المطلوبة، والمتعلقة بعملك على منصة سلفة. قم برفع نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بك عبر المنصة. قم باستكمال التسجيل لبياناتك. حدد المبلغ المراد الحصول عليه. حدد فترات تسديد التمويل، من خلال دفع الأقساط.

طريقة سداد دفعات التمويل من سلفة

يقوم المستفيد من تمويل سلفة الشخصي، بتسديد تمويله على هيئة دفعة شهرية، وذلك وفقًا للرسائل التي ترسلها سلفة، عبر البريد الإلكتروني والهاتف الجوال للمستفيد، للتذكير بموعد وطريقة السداد الإلكتروني للقسط الشهري من التمويل.

كيف أحصل على تمويل ثاني من سلفة؟

إذا رغبت في الحصول على تمويل ثاني، أو تمويل آخر من منصة سلفة، يجب أن تكون كمستفيد قد سددت نصف الأقساط المطلوبة للتمويل الأول، على الأقل قبل البدء في الحصول على تمويل آخر، كما يجب ألا يكون عليك أقساط متأخرة، من التمويل السابق.

وهي نفس شروط قرض الضمان الاجتماعي، التي يجب عليك اتباعها، عند التقديم للحصول عليه، فالالتزام بسداد الأقساط هو الأساس، الذي يمنحك سهولة في الحصول على قرض واثنان وأكثر.

كم تبلغ أسعار الفائدة على تمويل شخصي من سلفة؟

يتم تحديد قيمة الفائدة على تمويل سلفة، وفقًا لتوقيت تقديم طلب الحصول على التمويل، وحجم الأمان الوظيفي للمستفيد، هذا بالإضافة إلى السجل الائتماني للمستفيد، عبر منصة سلفة، فكلما تحسن السجل الائتماني للمستفيد، كلما كان الحصول على التمويل أكثر سهولة وسرعة، وله طلبات أقل من جانب المنصة.

ما البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة؟

بما أن منصة سلفة، معتمدة رسميًا من جانب مؤسسة النقد العربي، فإنها تتعامل مع عدد من المصارف الرسمية داخل المملكة العربية السعودية مثل؛ مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي البريطاني ساب، ومجموعة سامبا المالية.