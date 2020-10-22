دوت الخليج / سلوى البلادي ————————————– ذرفتُ الصبرَ أسْكُبُ فيه من حنيني لجنين أنتظره في داخل أحشائي فخانَ الصبر كل توقعات سنيني وطينُ الغدرِ ينهشُ نبض طفل دعائي أحشاء القدر تؤرقني تتمخض عن حمل جنين أحشائي الآلام الوضع تبرحني و تحرمني من أجمل أشيائي تحرمني من طفل في المهد يلاطفني بحنانه الذي يملأ حد السمائي أجوبُ المدائنَ بحثا عن طفلي الحناني أُفتِّشُ عن رحيلٍ في اللقائي و تولى لحظة عن عيني ليعلمني أنه تنازل عن البقائي أدركت الأمر برمته أنهم يريدون حرماني فوضعت يدي على صدره الغريق بالدمائي خنجر الغدر به مغمود من أقرب الخلاني إجهاض الحب هو المقصود بإجماع الأرائي شلت أطرافي وحبست أنفاسي و أبكاني شيعت رفاته في قلبي في وسط فرح أعدائي على باب الكريم ضرعتُ أبكي كل أحزاني و فوضت أمري كله لله واثقة في عدالة رب السمائي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصيدة إجهاض …. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.