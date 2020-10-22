الدفاع المدني يواصل إخماد “حريق تنومة”.. وإمارة عسير: السيطرة على 70% من مساحته

بلادي – الرياض :أفادت إمارة منطقة عسير، اليوم (الخميس)، بأن القيادة الميدانية لإدارة أزمة الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة قدّرت مساحته بنحو 1000* 500م.

وأكدت الإمارة أن العديد من الإجراءات الوقائية يتم تنفيذها في مراحل إخماد الحريق، منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي، رغم بعده عن موقع الحريق، مشيرة إلى أنه تم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

وأضافت أن نسبة إخماد الحريق بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، كما تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكل توقعاتها.

وأكدت الإمارة أن الفرق الاحتياطية لطوارئ شركة الكهرباء، وفرق الدعم من شركات الاتصالات جاءت من أبها لدعم الموقف حال الاحتياج، منوهة بإعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق بعد التأكد من سلامتها.

وأضافت أن غرفة العمليات المشتركة تتابع الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي النماص وتنومة، من أجل التعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق تنومة ومنع مرور الشاحنات في الوقت الراهن.

وفي نفس السياق، كشف الدفاع المدني عن آخر مستجدات حريق جبل تنومة، حيث أكد أن فرقه لا تزال تعمل على إخماده، منوهاً بعدم وجود أي إصابات سجلت حتى الآن، فضلا عن وضع فرق قرب المواقع السكنية تحسباً لوصول النيران إليها.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير أنشأت قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة محافظة النماص، وذلك من أجل مدّ بلديات المنطقة بآليات دعم، كما وجهت بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.