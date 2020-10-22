‏مصادر: “المجلس الصحي” يدرس ربط إصدار شهادات الميلاد بإكمال ‏التطعيمات

بلادي – الرياض :أفادت مصادر بأن المجلس الصحي يدرس دراسة إعادة النظر في ربط إصدار شهادة ‏الميلاد بإكمال الطفل للتطعيمات الأساسية. ‏

وأبانت المصادر بحسب “الرياض” أن المجلس شدد على القطاعات الصحية ضرورة إجراء المسح ‏السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف كل مولود، سواء إلكترونيا ‏أو ورقيا، ومن ضمنها بطاقة التطعيم.‏

وأشار إلى أن هناك دراسة حول تضمين الفحوصات التي يجب ‏أن تجرى للمواليد، في الملف الصحي للطفل، على أن تصدر شهادة الميلاد الأساسية بدلًا من المؤقتة عقب إكمال الطفل ‏للتطعيمات.‏