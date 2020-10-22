‏مصادر: “المجلس الصحي” يدرس ربط إصدار شهادات الميلاد بإكمال ‏التطعيمات

بلادي – الرياض :أفادت مصادر بأن المجلس الصحي يدرس دراسة إعادة النظر في ربط إصدار شهادة الميلاد بإكمال الطفل للتطعيمات الأساسية.
وأبانت المصادر بحسب “الرياض” أن المجلس شدد على القطاعات الصحية ضرورة إجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف كل مولود، سواء إلكترونيا أو ورقيا، ومن ضمنها بطاقة التطعيم.
وأشار إلى أن هناك دراسة حول تضمين الفحوصات التي يجب أن تجرى للمواليد، في الملف الصحي للطفل، على أن تصدر شهادة الميلاد الأساسية بدلًا من المؤقتة عقب إكمال الطفل للتطعيمات.
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