‏”المرور”: القبض على قائد مركبة ظهر في فيديو وهو يقود بتهور على جسر ‏بريمان بجدة

بلادي – الرياض :أكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض على قائد المركبة، الذي كان يقودها بنوع من التهور والسرعة على جسر بريمان في محافظة جدة.
وأفادت في توضيح مقتضب صباح اليوم (الخميس)، بأن قائد المركبة المتهور تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.
وكان قائد المركبة، وهو أحد المراهقين بحسب بلاغات تلقتها إدارة مرور جدة، قاد مركبته بنوع من التهور والسرعة الزائدة على كبري بريمان، موثقًا تهوره عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
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