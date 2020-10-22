‏”المرور”: القبض على قائد مركبة ظهر في فيديو وهو يقود بتهور على جسر ‏بريمان بجدة

بلادي – الرياض :أكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض على قائد ‏المركبة، الذي كان يقودها بنوع من التهور والسرعة ‏على جسر بريمان في محافظة جدة.‏

وأفادت في توضيح مقتضب صباح اليوم (الخميس)، بأن قائد المركبة المتهور تمت إحالته للهيئة ‏المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.‏

وكان قائد المركبة، وهو أحد المراهقين بحسب ‏بلاغات تلقتها إدارة مرور جدة، قاد مركبته بنوع من ‏التهور والسرعة الزائدة على كبري بريمان، موثقًا تهوره عبر مقطع فيديو نشره على ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏