استعدادًا للمرحلة الثالثة من عودة العمرة.. مطار الملك عبدالعزيز يجهز صالات استقبال المعتمرين

بلادي – الرياض :بدأت الاستعدادات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لاستقبال المعتمرين بمجمع صالات الحج والعمرة.
ووضع المطار آلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقًا للبرتوكول المتبع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لصالات الحج والعمرة بالمطار، المهندس عدنان السقاف، وفقًا لـ”عكاظ”: “وضعنا كل الترتيبات الوقائية في ما يتعلق بالمسافات داخل الصالات إلى جانب البعد عن الكاونترات”.
وأضاف أن العاملين على أعلى مستويات الجاهزية، رغم قلة أعداد الأفواج الأولى من المعتمرين، لكنها ستزداد تدريجيًا مع الوقت.
وأكد السقاف، الفصل بين المشاريع في المواقع ومداخل ومخارج المعتمرين، مشيرًا إلى أن هذه المواقع ستكون جاهزة ومهيأة لاستقبال المعتمرين خلال الأسبوع المقبل.
وكان مطار المؤسس قد بدأ الأحد الماضي، ورشة عمل لمناقشة الاستعدادات اللازمة لإنجاح موسمي الحج والعمرة لعام 1442هـ.
فيما بدأت لجنة الطوارئ بالمطار، عقد اجتماعاتها الثلاثاء الماضي، لمناقشة خطط الطوارئ وتحديثها وفقاً للمعايير الدولية.
يذكر أن المرحلة الثالثة لعودة العمرة تبدأ في 12 ربيع الأول 1422هـ الموافق 1 نوفمبر 2020، بنسبة 20% من الطاقة الاستيعابية للحرم (20 ألف معتمر يوميًا)، والتي تشهد استقبال المعتمرين من خارج المملكة.
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