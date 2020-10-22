“تعليم الرياض” يؤكد رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”

بلادي – الرياض :أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، أهمية رصد الحضور والغياب للطلاب والطالبات عبر نظام نور في جميع المدارس الحكومية والأهلية لمختلف المراحل التعليمية، في ظل قرار استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ.
وأوضح الوهيبي أن رصد الحضور يأتي في إطار الحرص على تتبع سير العملية التعلمية، وضمان الاستفادة الكاملة من منصة “مدرستي” وجميع منصات وقنوات التعليم عن بُعد.
وشدد مدير تعليم الرياض على أهمية رصد وتثبيت الغياب يوميًا عبر نظام نور من قِبل قادة المدارس، وذلك من واقع تسجيل الحضور في منصة “مدرستي” أو من خلال زيارات الطلاب والطالبات لتسلم وتسليم التكليفات المدرسية، وتطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، لافتًا إلى أنه تم تحديث نظام نور بما يتواءم مع الوضع الحالي لنظام الدراسة عن بُعد.
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