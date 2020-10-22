“الطلاق لأتفه الأسباب”.. قصص انفصال زوجية غريبة في العالم العربي

بلادي – الرياض :ارتفعت نسب الطلاق في العديد من الدول العربية، لأسباب ‏متعددة، منها اقتصادية خاصة بظروف المعيشة، وأخرى اجتماعية ‏مرتبطة بالعادات والتقاليد، وغيرها من الأسباب، ‏كالعنف الجسدي والإدمان والخيانة والغيرة وخلافه.‏

وتشهد المحاكم العربية بصفة يومية عشرات القضايا الخاصة، ‏والتي تطالب بإنهاء العلاقة الزوجية، ومن هذه القضايا تم ‏ملاحظة وجود أسباب غريبة وراء دوافع الطلاق.‏

السعودية

وشهدت المملكة عدة قضايا من أغرب حالات الطلاق، منها أن عروسًا بالمدينة المنورة قصّت شعرها في صالون التزيين النسائي “الكوافير” ‏ليلة الزفاف لتتناسب مع تسريحة الفراولة، وعندما أبلغت العريس ‏طلقها على التليفون، إذ كان يريدها بشعر طويل.‏

وطلق مواطن بالطائف زوجته بعد يومين فقط من الزواج؛ ‏لأنها تجلب “الفأل السيئ”، فبحسب تبريره أنه لاحظ حدوث ‏سلسلة من الأحداث السيئة كلما كانت معه، فقرر أن يعيدها إلى ‏منزل والدها، وتنازل لها عن المهر والهدايا.‏

وتسبب التليفزيون في طلاق إحدى الزوجات، إذ اكتشف الزوج ‏أن زوجته تشاهد التليفزيون وقت وجوده خارج المنزل، وهو ‏ما اعتبره في دعوى الطلاق خلوة غير شرعية‎ ‎بالرجال الذين ‏يظهرون في المسلسلات.‏

الإمارات

طلبت موظفة الطلاق من زوجها لأنه يريد منها 500 درهم عن ‏كل مرة تخرج معه من البيت، أو ينقلها بسيارته لقضاء حاجياتها، ‏وكانت تعتقد أنها لمرة واحدة لكنها تفاجأت أنه يطلب المبلغ عن ‏كل مرة يوصلها بسيارته.

سيدة إماراتية أخرى بإمارة الفجيرة، أقامت دعوى طلاق من زوجها لفرط حبه لها، حيث تقول إنه يغمرها بالهدايا، ويساعدها في أعمال المنزل، ولا يرفض لها طلبًا أبدًا، واعتبرت أنها لن تطيق الحياة معه بهذه الطريقة.

الكويت

وشهدت إحدى المحاكم الكويتية أسرع حالة طلاق، والذي تم بعد ‏‏3 دقائق فقط من عقد القران، فأثناء خروج العروس من قاعة المحكمة التي عُقد بها الزواج، تعثّرت، وبدلاً من ‏أن يُساعدها العريس في النهوض، وقف يسخر منها وينعتها بأنها ‏‏”ثول” أي غبيّة.‏

وعادت العروس الغاضبة إلى داخل المحكمة من جديد، وطلبت ‏من القاضي فسخ عقد الزواج، مُعتبرةً عريسها “غير كفء لها ‏ولا يستحقها”.‏

مصر

اتهمت زوجة مصرية زوجها بالخيانة طالبة الطلاق؛ لأنها ألبسته ‏في الصباح “الفانلة” على عكس وجهها، فعاد إليها آخراليوم ‏و”الفانلة” على وضعها الطبيعي.‏

وطلبت أخرى الطلاق لأن زوجها لم يقل قبل النوم “تصبحين ‏على خير”، وتدخل نقيب المأذونين في مصر، لكن الزوجة أصرت ‏على الطلاق.‏

ورفعت أسرة دعوى طلاق لأن العريس تأخر عن الذهاب ‏لعروسته في “الكوافير” لمدة ساعتين، بسبب انشغاله بالأقارب ‏والمدعوين، ما اعتبرته أسرة العروس استهتارا.‏

السودان

وأقامت سيدة دعوى طلاق ضد زوجها في محكمة ‏الأحوال الشرعية بالسودان، بسبب أنّ زوجها لا يتحدّث معها كثيراً في ‏المنزل، ولا يتجاذب أطراف الحَديث ويجلس في المَنزل وهو ‏صَامِتٌ ولا ينطق إلا بقليل من الكلام، وهذا الأمر شكّل لها وضعًا ‏نفسياً سلبيًا، ويقضي مُعظم يومه بمنزل والدته ولا يعود سريعاً إلى ‏المنزل.‏

الجزائر

وتقول وقائع دعوى طلاق شهدتها إحدى المحاكم الجزائرية إن ‏الزوج طلق زوجته لأن “عينها فاسحة”، أي امرأة حسودة ‏و”منحوسة”، ودلل على ذلك بحسب دعواه، بأن الاحتفال ‏بالعرس تعطل ساعتين وكعكة الزفاف انقلبت على الأرض ‏بمجرد أن حاولت تقطيعها.‏

وأشار إلى أن جدته (98 عامًا) ماتت بعد أسبوع فقط من الزواج، وشبّ ‏حريق في المنزل، وعندما ابتاع سيارة جديدة وشاهدتها من ‏الشرفة اصطدمت بأخرى.‏

المغرب

تقدم زوجان مغربيان إلى المحكمة يلتمسان سرعة النظر في ‏قضية طلاقهما، وذكرا في التماسهما أن كلا منهما يرغب في ‏الزواج عما قريب.‏