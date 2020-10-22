تقنية البنات بالأحساء تختتم الحوار المجتمعي بتدريب 450 متدربة مستجدة

دوت الخليج – علي بن زيد

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم تدريب 450متدربة مستجدة لبرنامج (الحوار المجتمعي) بناء السلام المجتمعي ضمن الشراكة بين برنامج الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (نسيج ) وإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، هذا وقد تولى التدريب نخبة من مدربات الكلية حيث تضمن البرنامج التعرف على أهمية الحوار المجتمعي وآثاره الإيجابية من تعزيز قيم التعايش والتعاون في المجتمعات المختلفة، كذلك تعرفت الحاضرات خلالها لمفهوم الاعتدال والتعايش، واهمية الأمن وأثره على الفرد والمجتمع.

كما وأوضحت وكيلة شؤون المتدربات الأستاذة أسماء الناصر بأن البرنامج استمر لمدة 6 أيام استهدف 450 متدربة من أجل تنمية مهارات التواصل الإيجابي بينهن، وإدراك أهمية الحوار المجتمعي أثناء التواصل مع أفراد المجتمع وأثره على الرقي والنهوض في جميع المجالات.

كما وأشارت منسقة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة هدى النعيم بأن البرنامج أكسب المتدربة القدرة على تمييز الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي كذلك تعزيز مفهوم الاعتدال والوسطية في جميع شؤون الحياة.