كتاب ” تعود أن لا تعتاد ” لمؤلفه يزيد الصايغ ” قريباً في دور النشر

س- ماهو سبب تسميتك لكتابك “تعود أن لا تعتاد” ؟

س -نشرت في حسابك الخاص على تويتر صور تشويقية لكتابك كيف استقبل متابعينك موضوع كتابتك للكتاب؟

ج- اخترت اسم تعود أن لا تعتاد لأن الجملة لها معنى كبير يجب أن نفكر به ، إنه مهماً كانت محبتنا للأشخاص يجب أن نتوقع أنه قد يأتي يوم ولايكونو موجودين ، لأن التعود شي صعب على الانسان فيجب أن يتعود أن لايعتاد على الأشياء الفانية ، وبإذن الله عند قراءة الكتاب سوف يتضح لكم كلامي بصورة أفضل .ج- بصراحة لم اتوقع ردة فعل الناس واعجابهم بالكتاب قبل نشره وقبل قرأته ، رأيت حماس شديد من متابعيني واصدقائي مما اثار اعجابي وشعوري بالفخر بمحبة الناس ورسائلهم لي كانت اكبر هدية لي بعد التعب

س- بدأت مشوارك في كتابة كتاب تعود ان لا تعتاد كيف كانت تجربتك في كتابة الكتاب وهل تتوقع نجاح الكتاب؟

لن يكون أول وآخر كتاب لي سوف استمر بالكتابة باذن الله ، ثقتي بالله وفي الناس بمحبتهم أن أصل للنجاح الذي أتمناه وأتمنى أن يكون كتاب تعود أن لا تعتاد من أفضل كتب ٢٠٢١م .

س -كيف كانت بدايتك مع الكتابة؟

ج- بدايتي كانت كتابة تغريدات في تويتر تعبر عن مشاعري وكنت كثير القراءة للكتب بجميع أنواعها ، اقترح شخص مقرب مني البدء في كتابة الكتاب وتحمست للفكرة وبدأت في كتابته.

س-هل واجهت صعوبات في مشوارك مع الكتابة من الأهل أو الاصدقاء ؟

ج- لم أواجه اي صعوبات حيث أن أهلي وأصدقائي كانو أكبر الداعمين لي.

س- هل كتابك كان بسبب ظروف حصلت معاك؟

ج- من منا لم يمر بظروف صعبة؟!! ولكن لم استسلم وكانت ظروفي سبب نجاحي الحمدلله .

س- هل يوجد كاتب تقتدي به او لمن يقرأ الكاتب يزيد ؟

ج- أنا من محبي أحمد الشقيري وهو من الشخصيات المؤثرة في حياتي وكتابه أربعون من أجمل الكتب التي قرأتها ، وأيضاً من أجمل الكتب كتاب ابق قويآ للمؤلفه ديمي لوفاتو

س- اين يجد نفسه يزيد الصايغ في المستقبل؟

ج- أمنى أن أكون من أفضل الكاتبين ومن الشخصيات المؤثرة والنافعة للناس وإن شاءالله كتابي وكلامي يكون مؤثر ويترك بصمة في قلوب الناس.

نشكرك أستاذ يزيد على قبول دعوتي للمقابلة معك وأتمنى لك التوفيق.