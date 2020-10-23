هل ستشرق شمسي مجدداً؟……. بقلم / ريم الديني

اسأل نفسك كل يوم

هل يُعقل بأن لا تُشرق شمسي؟

هل أنا لا قدرة لي على الاستمرار؟

هل يوجد شخص ما بقدرته أن يحطمني؟

هل أنا أستسلم للآخرين؟

أجب على هذه الأسئلة ستعرف أنّ لا شيء يستحق أكثر منك …

لا شيء يستحق البقاء والنضال أكثر منك..

كل إنسان يضعف ، وكل إنسان يستسلم ، وكل إنسان يصل إلى مرحلة عدم المقاومة لحياته (( المرحلة التي لايقوى فيها على المقاومة والاستمرار )).

كل منا يُخطئ ، وكل منا يُعاقب ، كل منا يبكي ، وكل منا ينكسر، ويرجع إلى الوراء ، لكن هل نقف “فالبداية”؟

لا..

فإذا كنا نستمر بالعيش إذاً لم كل هذا لم عندما نخفق لمرة وحدة ننسى ما سبق !!

بأ كمله بحلوه ومره لما لا نتذكر البداية التي تبقى الانتصار الأول لنا ف” البدايات” هي أجمل ما لدينا لما عندما نصل إليها مجدداً نكون قد اُنهلكنا ولا قوة لنا بعدها …

لم لا نجعلها مصدر قوة لنا عندما نرجع للوراء ثم نبدأ بقوة البداية كما فعلنا أول مرة

هكذا أجعل شمسك تشرق كل صباح

هكذا أخبر نفسك كل يوم لابد بعد ظلام طويل سيأتي نورك

ستشرق مجدداً لتكمل ما وقفت أمامه لا تعجز دع كل من وقف أمام طموحك أمام قدراتك يحترق ببريق شمسك

لا ترحم أولئك الذين جعلوا منك يوم ما حطام ولأولئك الذين كسروا أملك استهانوا بقدراتك أحرقهم بثباتك باستمرارك..

لا تجعل أي شخص

يقف أمام رغبتك ،قل أنا أستحق أن أشرق

انظر أمامك هل يوجد شخص ما بقدرته أن يحطمك الآن؟