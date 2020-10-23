بلادي – الرياض :أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الجمعة)، عن خطة تعتزم تنفيذها لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في محافظة تنومة.
وقالت الوزارة إن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعكف على إعداد خطة لإعادة تأهيل مواقع الغابات المتأثرة بالحريق، وذلك ضمن إطار استراتيجية المراعي التي تعمل الوزارة على تنفيذها.
وتواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع مختلف الجهات مكافحة الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، والذي أسفر عن تدمير أشجار ونباتات به، فيما ينتظر أن تشارك اليوم طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من الحريق والتي تعذر الوصول إليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “البيئة”: نعكف على خطة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في تنومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.