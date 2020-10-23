بلادي – الرياض :حذر خبراء تغذية ألمان من تناول بعض المواد الغذائية على الريق، مؤكدين أن تناولها يسبب بعض المشاكل في الجسم، كما أن تناول بعضها على الريق قد يحول دون الاستفادة من عناصرها الغذائية بشكل كامل.
وأوضح الخبراء، وفقا لموقع (Fit For Fun)، تفاصيل هذه الأطعمة، ومنها الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية، واللبن الزبادي، والحمضيات، والموز، والبرتقال والقريب فروت.
وأشاروا إلى الأضرار الناجمة عن تناول هذه المواد الغذائية على الريق، حيث يسبب الموز ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم، في حين أن فوائد اللبن الزبادي لا تصل للجسم بشكل كامل عند تناوله على معدة فارغة، وينصح بتناوله بعد مرور 1.5 ساعة على تناول وجبة الطعام الأساسية، أو قبل النوم.
أما الحمضيات، والبرتقال، والغريب فروت فيؤدي تناولهم على الريق لإصابة الفرد بحرقة المعدة، في حين يسبب تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، في تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، نظراً لصعوبة هضمها في النصف الأول من النهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينها اللبن والموز.. خبراء ألمان يحذرون من تناول هذه المواد غذائية على الريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.