الفنان علي المدفع بالمستشفى نتيجة إصابته بـ”كورونا”.. وممثلون: حالته مستقرة ويتماثل للشفاء

بلادي – الرياض :يرقد الفنان علي المدفع حالياً بالمستشفى نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، قبل عدة أيام.
وأوضح عدد من الإعلاميين والفنانين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، لافتين إلى أن حالته الآن مستقرة، وأنه يتماثل للشفاء.
ودعوا خلال تغريدات على وسم “علي المدفع” على موقع تويتر، الجميع للدعاء له حتى يخرج من وعكته سالماً.
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