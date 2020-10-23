مدير الدفاع المدني يزور المصابين من المشاركين في إخماد حريق تنومة

بلادي – الرياض : زار المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، المصابين المنومين بمستشفى النماص من المشاركين في عمليات إخماد حريق جبل غلامة في محافظة تنومة.

ورافق الفريق العمرو خلال الزيارة التي تمت اليوم (الجمعة)، مدير المستشفى عبدالله الزامل، والمشرف على الحالات الدكتور ماجد الشهري، حيث اطمأنوا على صحة العريف خالد الشهري والعريف سلمان العمري، نتيجة تعرضهما لإصابة أثناء عمليات إخماد الحريق.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة، قد باشرت مساء الأربعاء الماضي، حريقاً كبيراً اندلع في منطقة وعرة بجبل غلامة الواقع بين محافظتي تنومة والنماص شرقي منطقة عسير.