معلم بنجران يقدم أجهزة ذكية مدعّمة بالبرامج التعليمية لجميع طلاب مدرسته

بلادي – الرياض :بادر معلم بالمرحلة الابتدائية بمحافظة حبونا بنجران بتقديم أجهزة ذكية مجهزة بالبرامج التعليمية لجميع طلاب المدرسة التي يعمل بها.
وأوضح مكتب التعليم بالمحافظة أن هذه المبادرة التربوية جاءت من المعلم حنيان صقر المطيري بمدرسة حما الابتدائية، مبينا أنها تعكس الاهتمام بجيل المستقبل ليواصل رحلة التعليم عن بعد.
ولاقت بادرة المعلم إعجاب العديد من رواد “تويتر”، الذين أشادوا بما قام به، مشيرين إلى أن المبادرة تدعم مواصلة الطلاب التعليم عن بعد وتحفزهم على مذاكرة دروسهم.
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