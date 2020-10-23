“شرطة عسير”: القبض على قائد مركبة ومرافقيه.. وضبط بحوزته سِلاح غير مرخص و”حشيش”

بلادي – الرياض :أطاحت شرطة منطقة عسير، بقائد مركبة كان يحمل سِلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وذلك بعد أن رفض الاستجابة لتوجيهات رجال الأمن، ولاذ بالفرار.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، إن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سِلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر الدوريات لمتابعته، مبيناً أن قائد المركبة قام عمداً بالاصطدام بعدد من المركبات.

وأضاف أنه تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وبرفقته مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سِلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر.

وأبان أنه جرى إيقاف قائد المركبة ومرافقيه جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.