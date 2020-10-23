توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الجمعة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 383 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 344157 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5264 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 397 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 330578 حالة، لافتة إلى أن هناك 8315 حالة نشطة حالياً، من بينها 796 حالة حرجة.