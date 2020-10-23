بعد اختفائها في ظروف غامضة.. شرطة العاصمة المقدسة تعلن العثور على مفقودة حي الشوقية

بلادي – الرياض :أعلنت شرطة منطقة العاصمة المقدّسة، اليوم (الجمعة)، العثور على الفتاة التي اختفت في ظروف غامضة قبل يومين، بعد خروجها من منزلها بحي الشوقية في مكة المكرمة.
وأكد خال الفتاة، وفقا لصحيفة “سبق”، أنهم عثروا عليها وهي بصحة جيدة، مقدماً الشكر لكل من شارك في البحث عنها.
وكانت الفتاة، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، قد خرجت من منزلها لشراء بعض المستلزمات من البقالة التي تبعد عن منزلها 100 متر إلا أنها لم تعُد بعد ذلك، الأمر الذي دفع أهلها لإبلاغ الشرطة.
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