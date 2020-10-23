معهد خادم الحرمين للحج والعمرة يكشف التحديثات المتوقعة على تطبيق “اعتمرنا”

بلادي – الرياض :كشف عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور باسم قاضي، مستجدات الجهود التي قام بها المعهد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت مجموعة من الأبحاث والدراسات بالجائحة.

وأكد، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن تلك الأبحاث ساهمت بشكل فعال في التراكم المعرفي الذي يؤهل المعهد لتقديم استشاراته السريعة لمتخذي القرار والجهات المنفذة التي تلتقي بشكل مباشر مع ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أنه يتم في الوقت الحالي دراسة تجربة تطبيق “اعتمرنا” وعدد مستخدميه والسلبيات والإيجابيات الخاصة به، كما أكد أن المعهد يعكف في الوقت الحالي على دراسة إمكانية فصل العمرة عن الصلاة في التطبيق، بحيث تكون الصلاة غير مقيدة به.

وأبان عميد المعهد، التابع لجامعة أم القرى في مكة المكرمة والمعني بتقديم الأبحاث العلمية الخاصة بتطوير الحج والعمرة والزيارة، أنه تم تكوين فريق لرصد مدى رضا الحجاج والمعتمرين عن آلية أداء المناسك في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الآلية يتوقف بشكل رئيسي على مدى التزام المعتمرين والزائرين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.