أمير الحدود الشمالية يوجه بتقديم الرعاية العاجلة لطفل تعرض لمضاعفات بعد إجرائه عملية جراحية

بلادي – الرياض :وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن بن عبد الله عجاج.

وأكد الأمير فيصل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى.

وكان الطفل مازن أجريت له عملية جراحية، ومن ثم تعرض لمضاعفات وظل منوّماً في مستشفى عرعر، وصعد اسمه إلى الترند السعودي من خلال مناشدة أسرته نقله إلى مستشفى في الرياض.