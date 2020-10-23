بلادي – الرياض :وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن بن عبد الله عجاج.
وأكد الأمير فيصل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى.
وكان الطفل مازن أجريت له عملية جراحية، ومن ثم تعرض لمضاعفات وظل منوّماً في مستشفى عرعر، وصعد اسمه إلى الترند السعودي من خلال مناشدة أسرته نقله إلى مستشفى في الرياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الحدود الشمالية يوجه بتقديم الرعاية العاجلة لطفل تعرض لمضاعفات بعد إجرائه عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.