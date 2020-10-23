فيديو يوثق لحظة اعتراض وتدمير الطائرتين المفخختين اللتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة

بلادي – الرياض :وثقت مشاهد لحظة تدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، طائرتين دون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية التابعة لإيران باتجاه المملكة. وأظهرت اللقطات، التي نشرتها قناة “الحدث”، مدى الدقة العالية في رصد وتدمير المفخختين اللتين أطلقتا بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وكانت قوات التحالف قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية التابعة لإيران باتجاه المملكة.

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