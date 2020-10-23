“الصحة” تعيد نشر تحذيراتها مجدداً.. بتجربة للتوعية بأهمية الكمامة في منع انتقال العدوى

بلادي – الرياض :أعادت وزارة الصحة نشر فيديو تمثيلي توعوي لإبراز مدى إمكانية مساهمة الكمامة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحذيرا من التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خلال الخروج إلى المناطق العامة.

وشمل الفيديو تجربة لقياس مدى فاعلية الكمامة في منع انتقال العدوى عبر العطاس والسعال والكلام، وذلك من خلال حديث شخص لمجسم وُضع عليه طبق أحمر، وفي الجهة المقابلة يبعد الشخص مسافة متر واحد من المجسم، حيث قام الشخص بالكلام والسعال والعطاس، مرة بالكمامة وأخرى بدونها.

وأُرسلت العينات الست التي شملتها التجربة إلى المختبر الإقليمي بالرياض، حيث تم وضع العينات داخل حاضنات مخصصة تساعد في تسريع نمو البكتيريا على العينات خلال فترة الحضانة التي تستمر لمدة 48 ساعة، لتكون النتائج في صالح ارتداء الكمامة.

وأظهرت التجربة أن العينات الثلاث التي شهدت ارتداء كمامة لم تشهد نقلا للعدوى، فيما كانت العينات الثلاث الأخرى شاهدة على نشرها بشكل كبير.