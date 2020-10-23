المملكة ترحب بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة اتفاق وقف إطلاق النار

بلادي – الرياض :عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة. وأعربت عن تطلع المملكة أن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

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