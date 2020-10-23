بلادي – الرياض :أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الجمعة، تعيين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديرًا عامًا للمؤسسة، وذلك اعتبارا من غد السبت الموافق 24/10/2020، خلفًا للأستاذ سامي بن علي سندي المنتهية ولايته اليوم.
وتقدم المجلس بخالص شكره لسندي لما بذله من مجهود خلال فترة تكليفه بإدارة المؤسسة، متمنيًا التوفيق للعمر في مهمته الجديدة.
يُذكر أن العمر تخرج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد، كما تقلد العديد من المناصب القيادية البارزة في شركات وهيئات مختلفة، آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل يصدر قراراً بتعيين المهندس إبراهيم العمر مديراً عاماً للخطوط السعودية خلفاً لسامي سندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.