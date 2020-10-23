وزير النقل يصدر قراراً بتعيين المهندس إبراهيم العمر مديراً عاماً للخطوط السعودية خلفاً لسامي سندي

بلادي – الرياض :أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الجمعة، تعيين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديرًا عامًا للمؤسسة، وذلك اعتبارا من غد السبت الموافق 24/10/2020، خلفًا للأستاذ سامي بن علي سندي المنتهية ولايته اليوم.

وتقدم المجلس بخالص شكره لسندي لما بذله من مجهود خلال فترة تكليفه بإدارة المؤسسة، متمنيًا التوفيق للعمر في مهمته الجديدة.

يُذكر أن العمر تخرج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد، كما تقلد العديد من المناصب القيادية البارزة في شركات وهيئات مختلفة، آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار.