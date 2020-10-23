ما الإجراءات المتبعة ضد ملغي تصريح العمرة؟.. وكيل وزارة الحج والعمرة يجيب

بلادي – الرياض :كشفت وزارة الحج والعمرة الإجراءات المتبعة تجاه الشخص الذي يصدر له تصريح عمرة ويتخلف عن الحضور.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة)، أن الجهات المختصة ناقشت هذا الأمر، وتوصلت إلى عدم فرض أي إجراء تجاه الشخص، كعدم تمكينه من الحجز لفترة محددة.

وأشار إلى أنهم تخوفوا من انضمام الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا إلى بقية المعتمرين خوفاً من العقوبة، مضيفاً أن من حصلت له أي ظروف يمكنه تغيير موعد الحجز.

وبين أن تطبيق اعتمرنا لن يسمح لأي شخص لديه حجز أن يعمل حجزا آخر إلا بعد أداء العمرة بحجزه الأول.

وأكد أن الوزارة أصدرت حتى الآن أكثر من 650 ألف تصريح لأداء العمرة.