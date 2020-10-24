“تفاؤل ” في محطتها الرابعة ” الرحلة آمنة.. افحصي الآن” لتوعية بالسرطان

دوت الخليج – افراح العتيق

برعاية سعادة المهندس فؤاد بن خالد الملحم امين أمانة محافظة الأحساء ، افتتحت تفاؤل الخيرية لمكافحةالسرطان و بالتعاون مع وزارة الصحة معرضها التوعوي في محطتها الرابعة في احد الأسواق التجارية الكبرى في المنطقة

“هايبر الولو ” والذي سوف يستمر يومي الجمعة والسبت . الموافق ٢٣-٢٤ /١٠/ ٢٠٢٠م

وكما هو معروف يُعد أكتوبر شهرًا عالميًّا للتوعية بسرطان الثدي و هو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.

وفي هذا الجانب تحدث امين أمانة الأحساء عن دور الجمعية ومحاولة رفع الوعي، والحد من وصمة سرطان الثدي عن طريق التعريف بالأعراض، والعلاج.و توعية السيدات بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة، والدورية؛ لاكتشاف التغيرات غير الطبيعية لديهن، وإجراء الفحص الذاتي واعرب عن شكره للجمعية ودورها الفاعل في التوعية من خلال حزمة البرامج التي قدمتها هذا الشهر

ومن جانبه تحدث عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ الشيخ احمد بالغنيم عن دور الجمعية وقال لقد عملت الجمعية منذ تأسيسها إلى الأن على وضع خطة استراتيجية تسير عليها في برامجها وانشطتها التوعوية والتثقيفية تساهم هذه الخطة في نشر ثقافة الكشف المبكر عن الأورام وتعريف أهالي الأحساء بما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات ، وجاءت مشاركة الجمعية في هذه الحمله لتعزيز الدور الذي تقوم الجمعيه به وقال أن الحد من انتشار مرض السرطان في أوساط المجتمع هو حلم تسعى الجمعية إلى تحقيقه على أرض الواقع .. ولن يتحقق هذا الحلم الا بتكاتف الجميع .