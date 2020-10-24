دوت الخليج – الأحساء : بيان الغامدي

قررت الشابة مريم الطاهر أن تؤسس مجموعة بيتي أخضر لتبادل البذور والشتلات في المنطقة الشرقية

وقررت مريم و أعضاء المجموعة اليوم الجمعة أن تطلق أول فعالية لها بدعم من مؤسسة حدائق بابل للأستاذ مهدي و تم استضافتهم في مشاتل زيد الحسين – سيهات

وما زالت مريم و الأعضاء المتطوعين يسعون بكل جهد إلى نشر الثقافة الزراعية حيث تم توزيع بعض من البذور و الشتلات على الزوار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق أول فعالية لمجموعة بيتي أخضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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