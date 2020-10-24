الإعلامي “العلوان” يحتفل بزواجه في الأمراء

الأحساء – جاسم العبود

في ليلة من ليالي الأنس والسرور، اختلطت فيها نسائم الربيع ونسائم الأفراح، واعتلت فيها أصوات الفرح، احتفل الزميل الإعلامي “عبدالواحد بن علي العلوان” بزواجه مساء أمس الجمعة الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2020، في قاعة الأمراء، على كريمة الحاج المرحوم عبدالله الرشيد.

حضر حفل الزفاف لفيف من الأهل والوجهاء والأعيان والزملاء الإعلاميين والأصدقاء من داخل المحافظة ومن خارجها، والذين حرصوا على مشاركة الفرح وقدموا التهاني والتبريكات للعريس، متمنين له حياة سعيدة مباركة، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة في قاعات الأفراح .

من جانبه فقد أعرب العريس “العلوان” عن سعادته البالغة بإكمال نصف دينه، ومقدماً الشكر والعرفان لكل من شاركه فرحة زواجه.

وأسرة تحرير صحيفة “دوت الخليج” تزف أرق التهاني والتبريكات للعريس الزميل “العلوان” وتتمنى له حياة سعيدة.