للرجال والنساء.. “الموارد البشرية” تعلن توفر 123 وظيفة “طبيب مقيم” شاغرة

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توفر عدد 123 وظيفة “طبيب مقيم” شاغرة ترغب في شغلها بكوادر من الرجال والنساء.
وأبانت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف من خلال منصة التوظيف “جدارة”، اعتباراً من غد (الأحد) 8 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر حتى 14 من الشهر نفسه.
ودعت الراغبين في التقدم إلى هذه الوظائف إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، والاطلاع على تفاصيلها، والشروط الواجب توفرها في المتقدم.
وأبانت أن من الشروط؛ توفر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وإنهاء فترة الامتياز، واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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