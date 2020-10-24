أكثر من 48 ألف طالب يؤدون اختباراتهم الحضورية بجامعة الملك عبدالعزيز

بلادي – الرياض :أدى أكثر من 48 ألف طالب وطالبة اختباراتهم الحضورية بجامعة الملك عبدالعزيز، في المباني والقاعات الدراسية بأوقات مجدولة في الأسبوع الثالث، وسط إجراءات احترازية معتمدة حفاظاً على السلامة والصحة العامة.
وأعدت الجامعة دليلاً للكليات وآخر للطلبة حول الإجراءات الواجب اتباعها أثناء حضور الاختبارات، وتجهيز البنية التحتية وأماكن الاختبارات من ملصقات وتباعد وتنظيم آلية الدخول والخروج.
وبلغ عدد اختبارات السنة التحضيرية في ثماني مواد 33.9 ألف اختبار، ووصل عدد اختبارات الطلاب والطالبات في كليات الاتصال والإعلام، والحاسبات وتقنية المعلومات، والسياحة إلى أكثر من 14 ألف اختبار.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، أن الجامعة تشرف على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تأدية الاختبارات، والتأكد من توافر الاشتراطات.
وأشار إلى تدشين منصة مؤشر الالتزام “مؤشر وقاية” بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، حرصاً على سلامة البيئة الجامعية، حيث تساعد المنصة على التأكد من تطبيق الإجراءات والالتزام بها ومراقبة العودة الآمنة للبيئة التعليمية.
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