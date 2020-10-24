اتحاد الكرة يعلن فوز الهلال بالمركز الأول لجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية

بلادي – الرياض :أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت)، فوز نادي الهلال بالمركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2019- 2020. وأوضح الاتحاد أن الهلال حصد المركز الأول نظير مبادرته للعناية بلاعبي دوري الأحياء، والتي بلغت كلفتها 150 ألف ريال، واستفاد منها 4 آلاف لاعب.

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