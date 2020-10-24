“الأرصاد” تنبّه لرياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

بلادي – الرياض :نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظتي الوجه وأملج. .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.