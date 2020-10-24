السيطرة على ثور هائج تسبب في حالة من الذعر والفزع في شوارع ببريدة

بلادي – الرياض :تسبب ثور هائج في نشر حالة من الذعر والفزع في مدينة بريدة بالقصيم، حيث كان يتجول على الطرق السريعة وفي أحياء شرق المدينة محدثًا تلفيات ببعض المركبات.
وباشرت دوريات مرور القصيم أمس (الجمعة)، حالة هرب الثور، عقب ورود بلاغ لأمانة منطقة القصيم، بالتدخل للحد من حركة الثور والسيطرة عليه ومنع اتجاهه للطرق السريعة.
وأظهرت صور ومقطع فيديو، السيطرة على الثور بعدما كان يتجول بالطرق السريعة، وذلك بمشاركة فرق من الدوريات المرورية.
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