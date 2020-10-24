بلادي – الرياض :تواصلت النتائج المميزة لسباق النعيرية للهجن الذي يستمر حتى الـ 27 من شهر أكتوبر الحالي بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.
وحصلت المطية “نيكول” لمالكها الأمريكي قاسم أبو ناصر على المركز الأول والرمز في الشوط الثالث حقايق بكار رمز، بعد منافسة قوية شهدها الشوط توجتها “نيكول” بقطع المسافة في زمن 4 دقائق و20 ثانية و88 جزءًا من الثانية بقيادة المضمر العملاق حمد بن رايه المري ممثل المملكة.
وبهذه النتيجة يكون الأمريكي قاسم أبو ناصر هو أول أمريكي يسجل اسمه في قائمة الفائزين في تاريخ سباق هجن النعيرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الأولى.. أمريكي يفوز في أحد أشواط سباق النعيرية للهجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.