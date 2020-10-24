للمرة الأولى.. أمريكي يفوز في أحد أشواط سباق النعيرية للهجن

بلادي – الرياض :تواصلت النتائج المميزة لسباق النعيرية للهجن الذي يستمر حتى الـ 27 من شهر أكتوبر الحالي بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وحصلت المطية “نيكول” لمالكها الأمريكي قاسم أبو ناصر على المركز الأول والرمز في الشوط الثالث حقايق بكار رمز، بعد منافسة قوية شهدها الشوط توجتها “نيكول” بقطع المسافة في زمن 4 دقائق و20 ثانية و88 جزءًا من الثانية بقيادة المضمر العملاق حمد بن رايه المري ممثل المملكة.

وبهذه النتيجة يكون الأمريكي قاسم أبو ناصر هو أول أمريكي يسجل اسمه في قائمة الفائزين في تاريخ سباق هجن النعيرية.